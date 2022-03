Homem é preso em motel com travesti após sumir com cartão e o carro do chefe

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

Um homem, que teve a identidade preservada, foi preso na segunda-feira (21) em um motel em Maringá (PR), próximo à margem da BR-376, após desaparecer com o cartão de crédito e o carro do chefe. Na ocasião, ele estava acompanhado de uma travesti.

A Polícia Militar foi até o local após ser acionada pelo dono do veículo, que é patrão do fugitivo. Segundo o comerciante, ele emprestou seu carro para que o rapaz buscasse a mulher na rodoviária, mas o tempo passou e ele não respondeu as mensagens nem as ligações, além disso o homem percebeu que o cartão de crédito dele estava sendo usado.

Preocupado, o homem acionou a polícia, que rastreou o cartão e conseguiu localizar o empregado.

O Funcionário foi flagrado dentro do quarto de um motel com uma travesti. Ele foi encaminhado para a delegacia, junto com a travesti, que informou que não sabia que o carro estava sendo usado indevidamente.