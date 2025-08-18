A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem é preso em Novo Airão por estuprar netas da companheira

Crimes foram denunciados pela tia das vítimas.

Por Beatriz Silveira

18/08/2025 às 19:07

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) cumpriu, no sábado (16/08), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 47 anos, acusado de estuprar duas crianças, irmãs, netas de sua companheira. A ação foi realizada por policiais da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), no município de Novo Airão, distante 115 quilômetros de Manaus.

De acordo com o delegado Rodrigo Monfroni, responsável pelo caso, a denúncia partiu da tia das vítimas, que acolheu as crianças em sua casa em abril de 2024. Durante esse período, elas relataram os abusos sofridos tanto pelo padrasto quanto pelo avôdrasto.

Segundo as investigações, o padrasto — que já se encontra preso — cometia os crimes no período em que a mãe das crianças trabalhava, entre 14h e meia-noite. Já os abusos praticados pelo avôdrasto aconteciam quando as meninas passavam o dia na residência da avó. “As vítimas deram detalhes sobre os episódios, o que permitiu reunir elementos suficientes para pedir a prisão preventiva”, explicou Monfroni.

A Justiça da Comarca de Novo Airão expediu o mandado de prisão, e equipes policiais montaram uma operação de inteligência para capturar o investigado, que já havia fugido da polícia em outras ocasiões. “Ele foi localizado dormindo em uma rede dentro de um barco. Naquele momento, conseguimos efetuar a prisão sem chance de fuga”, destacou o delegado.

O homem responderá por estupro de vulnerável e será submetido a audiência de custódia. Ele permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

 

