No último sábado (28/01), a Polícia Civil do Amazonas, por intermédio da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Juruá, em uma ação conjunta com a Polícia Militar, efetuou a prisão em flagrante de Francisco dos Reis, conhecido como “Mandakaru”, de 30 anos, por tráfico de drogas.

De acordo com informações do delegado Bruno Rafael Nunes, durante diligências em via pública, as equipes policiais abordaram Francisco dos Reis, que estava em posse de substâncias entorpecentes e dinheiro, supostamente proveniente do comércio ilegal de drogas.

“Ao ser questionado, ele indicou onde estariam o restante das drogas, admitindo que planejava revendê-las. Foram apreendidas 16 trouxinhas de pasta base de cocaína e quatro trouxinhas de cocaína. Além disso, encontramos armas brancas e uma arma de brinquedo, que será analisada quanto à possibilidade de enquadramento como simulacro de arma de fogo”, destacou o delegado.

Francisco dos Reis já possui antecedentes criminais, respondendo por tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Diante das evidências, ele ficará à disposição da Justiça, respondendo pelos novos crimes imputados.

Redação AM POST