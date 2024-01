Homem é preso furtando luminária de poste no Distrito Industrial de Manaus

Na noite desta quinta-feira (25), policiais militares efetuaram a prisão de Nelson Luis da Cruz Gonçalves Junior, de 26 anos, em uma ação que chamou a atenção na Avenida Oitis, no Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus. O suspeito, que possui histórico criminal relacionado ao tráfico de drogas, foi surpreendido pela guarnição por volta das 18h30.

A abordagem ocorreu durante um patrulhamento de rotina pela área, quando os policiais avistaram Nelson Luis pendurado em um poste. Ao perceber a presença da viatura, o suspeito tomou uma atitude extrema, pulando do poste e tentando empreender fuga. A rápida ação da guarnição, no entanto, resultou na captura do indivíduo.

Nelson Luis da Cruz Gonçalves Junior foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão realizados os procedimentos legais pertinentes ao caso.

Redação AM POST