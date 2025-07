Homem é preso no AM por roubo de 1,5 tonelada de cabos elétricos

Notícias Policiais – Um homem identificado como Jefferson Breno Nazaré de Lima, 31 anos, foi preso apontado como o idealizador do furto de cerca de 1,5 tonelada de fios elétricos de um canteiro de obras no distrito de Cacau Pirêra. O suspeito foi preso durante a Operação Metal de Transição.

Na mesma operação, foi detido Alef Jhons Brito de Medeiros, 32, conhecido por aplicar ao menos oito golpes em Iranduba e Cacau Pirêra. A ação contou com apoio do Posto de Policiamento Integrado (PPI) do Cacau Pirêra, da 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro da Várzea, da 29ª Cicom, do 3º Pelotão da Vila Gutierrez, e do sistema de videomonitoramento Paredão.

PUBLICIDADE

Segundo o delegado Paulo Mavignier, o roubo resultou em um prejuízo de aproximadamente R$ 80 mil. A operação foi possível graças à inteligência integrada das corporações, que identificaram o mentor e localizaram parte dos fios roubados em uma área alagada do bairro Alto de Nazaré.

Leia também: Nove policiais são presos em Manaus por envolvimento com milícia

As prisões ocorreram no sábado (26), quando Jefferson foi encontrado no porto da Vila Gutierrez. Na ocasião, ele estava com Alef, que possuía dois mandados de prisão preventiva em aberto.

PUBLICIDADE

Durante as investigações, a polícia também identificou a participação de Gabriel Barbosa Feitosa, 33, vulgo “Tinga”, foragido com três mandados de prisão, incluindo um por envolvimento em um assalto a um hotel de selva em 2022, que incluiu crimes de violência sexual contra turistas estrangeiras.

As autoridades continuam as buscas pelos demais envolvidos. Informações sobre o paradeiro de Gabriel podem ser repassadas anonimamente pelo 181.