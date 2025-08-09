A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é preso no Amazonas após destruir carro a tiros e matar cão de uma família

O homem efetuou oito disparos de espingarda calibre 12 contra um carro branco.

Por Jonas Souza

09/08/2025 às 20:03 - Atualizado em 09/08/2025 às 20:26

Notícias de Política – José Tarcísio da Silva e Souza foi preso na sexta-feira (8) acusado de tentativa de homicídio, dano, posse e porte ilegal de arma de fogo, entre outros crimes, após um ataque violento no município de Borba, a 151 km de Manaus. O homem efetuou oito disparos de espingarda calibre 12 contra um carro branco por engano, acreditando que o veículo pertencia a um desafeto, identificado como “Israel”. Na verdade, o carro estava parado por causa de um pneu furado, enquanto o proprietário buscava um substituto no centro da cidade.

Leia mais: Amazonense Dante Castro brilha na semifinal do "Pequenos Gênios" no Domingão com Huck

Após destruir o carro, José Tarcísio dirigiu-se ao comércio da mãe de Israel, onde realizou mais três disparos com a mesma arma e matou um cão da família. Durante a ação policial, foram apreendidas três armas de fogo — a espingarda calibre 12 usada nos crimes e duas espingardas caseiras — além de munições não registradas. A espingarda calibre 12 foi encontrada escondida em uma área de mata próxima.

O delegado Jorge Arcanjo, titular da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba, destacou a agilidade da equipe na prisão do suspeito e na apreensão das armas ilegais, garantindo a responsabilização do agressor. José Tarcísio foi encaminhado à delegacia e aguarda audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.

