Homem é preso no Amazonas por assassinato ocorrido no Pará

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus), com apoio de policiais da Operação Hórus, do Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP), cumpriu, nesta quinta-feira (10/08), mandado de prisão em razão de sentença condenatória de Gledson Nogueira Ribeiro, 35, por homicídio ocorrido no dia 24 de agosto de 2013, em Santarém, no Pará.

De acordo com o investigador de polícia Diego Araújo, gestor da unidade policial, a prisão ocorreu com apoio da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), que forneceu informações cruciais para os policiais civis da 75ª DIP.

“Recebemos denúncias informando que um indivíduo foragido do Pará estaria em Barcelos. Então, iniciamos as investigações e verificamos que havia um mandado de prisão em nome de Gledson, razão pela qual saímos em diligência e conseguimos capturá-lo no bairro Mariuá, em Barcelos”, disse.

Procedimentos

Gledson foi condenado a 13 anos de prisão por homicídio e ficará à disposição da Justiça.

Redação AM POST