Polícia

Homem é preso no Amazonas por descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira

Vítima apresentou mensagens à polícia.

Por Beatriz Silveira

19/09/2025 às 22:48

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, na quinta-feira (18/09), um homem de 39 anos por descumprimento de medida protetiva, injúria e ameaça contra a ex-companheira, de 31 anos. A detenção ocorreu após ele enviar mensagens com tom de ameaça para a vítima.

Segundo o delegado Aldiney Nogueira, a mulher compareceu à delegacia, registrou Boletim de Ocorrência (BO) e apresentou o celular com as mensagens do suspeito. Com base nas informações, a equipe iniciou diligências e localizou o autor.

A vítima relatou ter mantido um relacionamento de dez anos com o investigado e que, nos últimos dois, ele passou a apresentar comportamento agressivo, sobretudo sob efeito de álcool, praticando violência psicológica e ofensas verbais. Em junho deste ano, ele agrediu o pai da vítima, que tentava proteger o neto durante uma discussão.

Conforme o delegado, a mulher solicitou Medida Protetiva para manter distância do agressor, porém ele ignorou a determinação judicial. “Apesar de ser mais um caso de prisão por descumprimento de medida protetiva, a Lei Maria da Penha tem se mostrado eficaz. Na maioria dos casos, os agressores cumprem as ordens por receio de prisão”, afirmou Aldiney.

Ele reforçou a importância da denúncia: “Se uma mulher estiver sendo vítima de violência, deve ligar para o 180 ou procurar a delegacia mais próxima, a fim de evitar que a situação evolua para um possível feminicídio”.

O suspeito foi autuado por descumprimento de medida protetiva, injúria e ameaça e passará por audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

