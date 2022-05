Homem é preso no trabalho após agredir ex e não pagar pensão em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), prendeu na tarde desta segunda-feira (02/05), um homem de 39 anos, por uso de documento falso e por não pagamento de pensão alimentícia. A prisão ocorreu em seu local de trabalho, no bairro São José, zona leste de Manaus.

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), a vítima é uma jovem de 19 anos e ex-companheira do indivíduo. Eles mantinham uma relação há cinco anos, porém, este ano, a vítima decidiu se separar, bem como, denunciar os crimes no âmbito da violência doméstica praticados por ele e solicitar medidas protetivas de urgência.

“No momento do registro de ocorrência foi constatado que havia um mandado de prisão em seu nome, por não pagamento de pensão alimentícia, expedido em 2018. A equipe de investigação soube do paradeiro do indivíduo e saiu em diligências para cumprir a decisão judicial”, disse a delegada.

Ainda conforme autoridade policial, no momento que o autor foi localizado, os policiais pediram a identificação do mesmo e ele entregou a carteira de motorista, a qual foi consultada e verificou-se que esta seria falsa.

O homem responderá pelos crimes de uso de documento falso e por não pagamento de pensão alimentícia e ficará à disposição da Justiça.