Homem é preso pela PF após esconder 12 kg de cocaína em embarcação no Amazonas

Nesse sábado, 06, a Polícia Federal em Tabatinga, no interior do Amazonas, prendeu um homem de 32 anos, ainda não identificado, após informações da Polícia Internacional do Peru apontarem que ele estaria com drogas escondidas em uma embarcação.

Segundo informações da PF, a droga estava escondida dentro do piso do porão de uma embarcação. Foram encontradas aproximadamente 12,2 kg de cocaína com auxílio de cães farejadores da Polícia Militar.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga. Ele ficará à disposição da Justiça para audiência de custódia.