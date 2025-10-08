A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem é preso por abusar sexualmente de crianças após atraí-las por meio de jogo on-line no Amazonas

A mãe da criança informou que encontrou conversas no celular do filho, inicialmente pensando que se tratava de algum colega da escola.

Por Beatriz Silveira

08/10/2025 às 16:04 - Atualizado em 08/10/2025 às 16:12

Ver resumo

Notícias Policiais –  Um homem de 18 anos foi preso nesta terça-feira (07/10) suspeito de estuprar uma criança de nove anos, além de armazenamento de pornografia infantil e injúria racial no município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus). O autor se passava por jogador de ‘Free Fire’ para enviar conteúdo sexuais e mensagens racistas a crianças.

PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Jandervan Rocha, as diligências começaram após a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) ser acionada pelo Conselho Tutelar sobre o crime. A mãe da criança informou que encontrou conversas no celular do filho, inicialmente pensando que se tratava de algum colega da escola.

“Ao verificar o aparelho celular, ela encontrou diversas mensagens de texto e áudio com conteúdo sexual, além de ofensas racistas contra seu filho”, relatou o delegado.

PUBLICIDADE

Leia também: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

Ainda conforme a autoridade policial, durante as investigações, foi constatado que o indivíduo se aproximava das vítimas em campos de futebol, onde conquistava a confiança de crianças e adolescentes falando sobre jogos infantis.

PUBLICIDADE

“Ele utilizava o jogo de celular ‘Free Fire’, muito popular entre crianças e adolescentes. Ele obtinha o contato das crianças para, supostamente, formar equipes e, a partir disso, praticava os crimes enviando mensagens a elas”, relatou Jandervan Rocha.

Em escuta especializada, a criança relatou que o suspeito chegou a mostrar fotos de um vizinho de oito anos e informou que teria abusado sexualmente do próprio enteado, que tem a mesma idade.

PUBLICIDADE

A Polícia Civil representou à Justiça pela prisão preventiva do suspeito, e a ordem judicial foi decretada. Ele foi localizado e preso.

O caso segue sob investigação para apurar a extensão total dos fatos e identificar outras possíveis vítimas.

O indivíduo responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, armazenamento de pornografia infantil e injúria racial. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Política

Deputado Silas Câmara nega que vá se afastar do mandato para se dedicar a campanha eleitoral de Omar Aziz

Parlamentar afirma que rumores sobre licença de três meses não procedem.

há 1 minuto

Brasil

Bolsonaro pede autorização a Moraes para receber barbeiro em casa

Requerimento cita serviços exclusivos de barbearia, com respeito às restrições do STF, e identifica o profissional como Charlinston Borges Fernandes.

há 19 minutos

Política

Sassá da Construção Civil senta na cadeira do vereador Salazar na CMM e revive rivalidade política

Ex-vereador reaparece na CMM em gesto simbólico enquanto rumores sobre possível retorno ao Legislativo crescem.

há 37 minutos

Brasil

Vídeo mostra onça-pintada caçando sucuri no Pantanal; assista

Registro foi feito no domingo (5/10) por Yco Campos durante passeio de barco.

há 56 minutos

Polícia

Homem de 42 anos é preso por abusar de sobrinhas em Santo Antônio do Içá

Crimes teriam ocorrido em junho de 2024 na Comunidade Vila Betânia.

há 1 hora