Homem é preso por abusar sexualmente de crianças após atraí-las por meio de jogo on-line no Amazonas

Notícias Policiais – Um homem de 18 anos foi preso nesta terça-feira (07/10) suspeito de estuprar uma criança de nove anos, além de armazenamento de pornografia infantil e injúria racial no município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus). O autor se passava por jogador de ‘Free Fire’ para enviar conteúdo sexuais e mensagens racistas a crianças.

De acordo com o delegado Jandervan Rocha, as diligências começaram após a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) ser acionada pelo Conselho Tutelar sobre o crime. A mãe da criança informou que encontrou conversas no celular do filho, inicialmente pensando que se tratava de algum colega da escola.

“Ao verificar o aparelho celular, ela encontrou diversas mensagens de texto e áudio com conteúdo sexual, além de ofensas racistas contra seu filho”, relatou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, durante as investigações, foi constatado que o indivíduo se aproximava das vítimas em campos de futebol, onde conquistava a confiança de crianças e adolescentes falando sobre jogos infantis.

“Ele utilizava o jogo de celular ‘Free Fire’, muito popular entre crianças e adolescentes. Ele obtinha o contato das crianças para, supostamente, formar equipes e, a partir disso, praticava os crimes enviando mensagens a elas”, relatou Jandervan Rocha.

Em escuta especializada, a criança relatou que o suspeito chegou a mostrar fotos de um vizinho de oito anos e informou que teria abusado sexualmente do próprio enteado, que tem a mesma idade.

A Polícia Civil representou à Justiça pela prisão preventiva do suspeito, e a ordem judicial foi decretada. Ele foi localizado e preso.

O caso segue sob investigação para apurar a extensão total dos fatos e identificar outras possíveis vítimas.

O indivíduo responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, armazenamento de pornografia infantil e injúria racial. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.