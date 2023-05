Homem é preso por agredir a esposa após ela ‘desobedecer suas ordens’ em Manaus

Redação AM POST

Um homem, 28, foi detido nesta segunda-feira (8) em cumprimento de mandado de prisão preventiva por agredir fisicamente sua ex-companheira, 38. O crime ocorreu em abril deste ano, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher (DECCM), na ocasião do fato, o autor foi buscar a vítima em sua residência e se deparou com a presença de uma amiga dela, na qual ele tem um desafeto.

“Então, eles saíram da casa e outra mulher permaneceu no imóvel. Ele colocou a ex-companheira no carro e saiu dirigindo, com destino à própria residência. No caminho, ele pediu a vítima que enviasse uma mensagem para a amiga, solicitando que ela mandasse a chave da residência por meio de um carro por aplicativo. No entanto, a mulher negou e ele mesmo fez o que desejava”, falou.

Conforme a delegada, ao chegarem na casa do autor, a vítima foi agredida fisicamente por ter “desobedecido às ordens” dele. Posteriormente, ela conseguiu sair da residência do homem e se dirigiu ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde, com bastante lesões pelo corpo, registrou um Boletim de Ocorrência (BO).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Depois ela foi transferida para a DECCM centro-sul, onde a vítima solicitou as medidas protetivas de urgência. Em outro momento, ela compareceu novamente à delegacia e registrou mais um BO, por perigo de contágio de moléstia grave, em razão de ele ter uma doença grave e não tomar os devidos cuidados ao se relacionar com a vítima”, falou.

Prisão e procedimentos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ordem judicial em nome do autor foi cumprida no momento em que ele se apresentou na unidade especializada. Ele responderá por lesão corporal e perigo de contágio de moléstia grave combinados com a violência doméstica e ficará à disposição do Poder Judiciário.