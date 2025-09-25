A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem é preso por agredir a pauladas e cortar o cabelo da namorada de 16 anos em Manaus

Ciúmes e violência marcaram crime brutal contra jovem que conseguiu escapar para denunciar agressor.

Por Marcia Jornalist

25/09/2025 às 13:22

Ver resumo

(Foto: Divulgação)

Notícias policiais – Um homem de 27 anos foi preso por agredir violentamente a ex-companheira de apenas 16 anos no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Ele atacou a adolescente com pauladas, manteve-a em cárcere privado, cortou o cabelo dela à força e a ameaçou. O crime teria sido motivado por ciúmes e pelo uso frequente de entorpecentes pelo agressor.

PUBLICIDADE

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, a vítima relatou que o autor usou pedaços de madeira com pregos para agredi-la e depois empunhou uma faca do tipo serra para cortar seu cabelo. Durante a agressão, a jovem tentou reagir e teve ferimento na mão. Mesmo ferida, ela foi proibida de sair da casa, vivendo sob constante intimidação.

O início do relacionamento entre o casal, com duração de 11 meses, já era marcado por tentativas da vítima de sair de casa, mas o homem impedia que ela o fizesse. Ela relatou que vinha planejando deixar o convívio, mas que ele não permitia. Na ocasião do crime, ao reclamar que ela estava em frente à casa conversando com outras pessoas, ele a empurrou para dentro do imóvel e iniciou as agressões.

PUBLICIDADE

A jovem conseguiu fugir de uma unidade de saúde para formalizar a denúncia. Ela foi ao hospital em busca de atendimento médico e comunicou o ocorrido à Polícia Civil, que deu sequência ao processo de prisão do agressor. A adolescente também está recebendo amparo psicológico.

O acusado já possuía antecedentes criminais. Ele agora responderá por crimes de lesão corporal, ameaça, privação de liberdade e violência contra menor.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Famosos

Wesley Safadão fala sobre descoberta de tumor no cérebro do filho de 14 anos; assista

Segundo o cantor, o problema foi identificado de forma inesperada.

há 1 minuto

Brasil

OAB aciona Justiça após confusão e acusa quebra de decoro na CPMI do INSS

Segundo a entidade, houve uma clara violação às prerrogativas da advocacia e até quebra de decoro parlamentar

há 10 minutos

Manaus

Saiba quem era o mecânico que morreu esmagado pelo próprio carro em Manaus

Nas redes sociais, a namorada de Felipe Donete, revelou que está grávida.

há 26 minutos

Brasil

Vídeo mostra correria de estudantes durante ataque a tiros dentro de escola em Sobral; assista

Registro que circula nas redes sociais mostra alunos em pânico durante tiroteio que deixou dois mortos e três feridos.

há 1 hora

Brasil

“Careca do INSS” afirma em depoimento ser “empresário próspero” e nega irregularidades

Segundo dados levantados pela PF, o “Careca do INSS” teria recebido R$ 30 milhões de associações ligadas à chamada “farra do INSS”.

há 1 hora