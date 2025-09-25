Homem é preso por agredir a pauladas e cortar o cabelo da namorada de 16 anos em Manaus

Notícias policiais – Um homem de 27 anos foi preso por agredir violentamente a ex-companheira de apenas 16 anos no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Ele atacou a adolescente com pauladas, manteve-a em cárcere privado, cortou o cabelo dela à força e a ameaçou. O crime teria sido motivado por ciúmes e pelo uso frequente de entorpecentes pelo agressor.

PUBLICIDADE

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, a vítima relatou que o autor usou pedaços de madeira com pregos para agredi-la e depois empunhou uma faca do tipo serra para cortar seu cabelo. Durante a agressão, a jovem tentou reagir e teve ferimento na mão. Mesmo ferida, ela foi proibida de sair da casa, vivendo sob constante intimidação.

O início do relacionamento entre o casal, com duração de 11 meses, já era marcado por tentativas da vítima de sair de casa, mas o homem impedia que ela o fizesse. Ela relatou que vinha planejando deixar o convívio, mas que ele não permitia. Na ocasião do crime, ao reclamar que ela estava em frente à casa conversando com outras pessoas, ele a empurrou para dentro do imóvel e iniciou as agressões.

PUBLICIDADE

A jovem conseguiu fugir de uma unidade de saúde para formalizar a denúncia. Ela foi ao hospital em busca de atendimento médico e comunicou o ocorrido à Polícia Civil, que deu sequência ao processo de prisão do agressor. A adolescente também está recebendo amparo psicológico.

O acusado já possuía antecedentes criminais. Ele agora responderá por crimes de lesão corporal, ameaça, privação de liberdade e violência contra menor.