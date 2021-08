Homem é preso por agredir a própria filha no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes de investigação da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru (a 68 quilômetros da capital), prendeu em flagrante, na tarde de quinta-feira (19/08), por volta das 13h, um indivíduo de 63 anos, pelo crime de lesão corporal praticado contra sua filha, uma jovem de 18 anos. O crime ocorreu no mesmo dia da prisão, por volta do meio-dia, na avenida Gilberto Mestrinho, bairro Liberdade, naquele município.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da DEP, a vítima relatou aos policiais que o pai é bastante violento e, inclusive, já havia ofendido ela e sua irmã de 16 anos, em outras ocasiões. Ela informou também que já tinha sido agredida fisicamente pelo infrator, porém nunca havia o denunciado.

“Desta última vez, a jovem criou coragem e denunciou o agressor. Após a denúncia, nós nos deslocamos ao endereço do infrator e o prendemos em flagrante. Durante depoimento, ele alegou que agrediu a filha para corrigi-la”, contou a delegada.

Ainda de acordo com a autoridade policial, a vítima relatou que as agressões ocorriam com frequência, mas com a morte da mãe delas, a situação se agravou. Com base nisso, a delegada solicitou à Justiça por medidas protetivas em benefício da jovem e de sua irmã.

Procedimentos – O homem foi encaminhado à DEP de Manacapuru e foi autuado por lesão corporal no contexto da violência doméstica. Ele permanecerá custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.

