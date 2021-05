Homem é preso por agredir companheira e o enteado de 8 anos em Presidente Figueiredo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), prendeu em flagrante, na tarde de quinta-feira (27/05), por volta das 18h, um jovem de 23 anos, por agredir fisicamente a sua companheira, uma mulher de 32 anos, e seu enteado, um menino de oito anos. O fato ocorreu na rua Mapinguari, bairro Tancredo Neves, naquele município.

De acordo com o delegado Valdinei Silva, titular da unidade policial, as diligências iniciaram após um vizinho escutar as vítimas pedirem ajuda em uma casa localizada no bairro mencionado. Ele imediatamente acionou as equipes policiais e informou que a mulher e uma criança estavam sendo agredidos por um indivíduo.

“Com base nas informações, nos deslocamos ao endereço delatado e verificamos a veracidade do fato. No local vimos que o agressor estava bastante alterado, agressivo e sob efeitos de substâncias entorpecentes. Constatamos que ele havia agredido a companheira e o filho dela, no momento em que o menino tentava protegê-la das agressões”, explicou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, a criança foi atingida com um cabo de vassoura, quando defendia a própria mãe, e um dos golpes atingiu o seu quadril. O menino foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar do município, onde recebeu atendimento médico.

Segundo o titular, o infrator já tem passagem pela polícia pelos crimes de violência doméstica e furto. No momento da prisão, ele ainda tentou agredir os policiais e ameaçou verbalmente as vítimas.

Procedimentos – Encaminhado à unidade policial, o indivíduo foi autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Após os procedimentos cabíveis, ele permanecerá na carceragem da 37ª DIP, à disposição da Justiça.