Polícia

Homem é preso por agredir e injuriar companheira em Manaus

Vítima, de 22 anos, apresentou lesões visíveis em 24 de setembro.

Por Beatriz Silveira

02/10/2025 às 18:09

Notícias Policiais – Um homem de 29 anos foi preso preventivamente, na quarta-feira (1º/10), por lesão corporal e injúria praticadas contra sua companheira, de 22 anos, no bairro Japiim, zona sul de Manaus. A prisão decorre de investigação iniciada após a vítima procurar a delegacia em 24 de setembro deste ano, com lesões visíveis na testa e na bochecha, relatando ter sido agredida e ofendida pelo companheiro após uma discussão.

De acordo com a delegada Priscilla Orberg, a equipe de investigação iniciou diligências imediatamente, mas o suspeito havia fugido do local. A vítima foi atendida e autorizou o registro fotográfico das lesões, além de ter sido encaminhada para exames periciais. Com base nas provas reunidas, foi representada a prisão preventiva do investigado.

O pedido foi deferido pela Justiça e, na quarta-feira (1º/10), os policiais localizaram o suspeito e deram cumprimento à ordem judicial. A investigação reúne elementos que, segundo a autoridade policial, corroboram o relato da vítima e apontam para a prática dos crimes no contexto de violência doméstica.

O homem responderá por lesão corporal e injúria no âmbito da Lei Maria da Penha. Ele será encaminhado à audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça enquanto seguem os procedimentos legais. Novas informações poderão ser acrescentadas ao inquérito conforme evoluem as oitivas e a análise do material pericial produzido a partir do atendimento à vítima.

