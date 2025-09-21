A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é preso por agredir esposa com fio de alta tensão no Amazonas

Prisão ocorreu após denúncia dos filhos.

Por Beatriz Silveira

21/09/2025 às 07:58

Notícias Policiais –  Um homem de 44 anos foi preso neste sábado (20) por lesão corporal contra a esposa, de 47 anos, no bairro Centro, em Nova Olinda do Norte, município localizado a 135 quilômetros de Manaus. A prisão ocorreu após a equipe de investigação ser acionada na manhã de hoje por um dos filhos da vítima, que relatou as agressões ocorridas na noite anterior.

De acordo com o delegado Bruno Rafael Nunes, os relatos apontam que a vítima foi agredida fisicamente com um fio de alta tensão. “Prontamente a equipe policial iniciou as diligências e conseguiu efetuar a prisão do indivíduo na tarde de hoje. Em depoimento, a vítima confirmou as agressões sofridas e disse que vivia em constante medo por isso”, afirmou.

Leia também: Adolescente vai imprimir trabalho e é estuprada por dono de papelaria em Beruri no Amazonas

Os filhos da mulher também confirmaram os fatos, afirmando ter presenciado o momento em que o autor a agrediu, além de relatarem episódios anteriores de violência. Durante as buscas na residência onde o crime ocorreu, os policiais localizaram o fio utilizado nas agressões, uma arma de fogo e munições.

Segundo o delegado, o homem responderá por lesão corporal e por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, permanecendo à disposição da Justiça. O caso foi registrado e segue com as providências cabíveis, conforme as informações repassadas pela autoridade policial.

