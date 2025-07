Homem é preso por agredir ex-companheira mesmo após medida protetiva em Manaus

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste, prendeu preventivamente, nesta terça-feira (22/07), um homem de 29 anos acusado de diversos crimes contra sua ex-companheira, de 24. Ele foi localizado e detido na rua Augita, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

Segundo a delegada Nathalia Oliveira, titular da especializada, a vítima manteve um relacionamento de aproximadamente três meses com o agressor. No dia 18 de fevereiro deste ano, após uma madrugada de brigas durante uma festa, ela decidiu encerrar o relacionamento e pediu que ele deixasse sua residência. Horas depois, o homem retornou armado com uma faca, invadiu o imóvel e começou a destruir os pertences da vítima.

Ao ser confrontado, ele passou a ameaçá-la e agredi-la fisicamente, desferindo golpes com a faca, causando ferimentos nos braços, ombros, coxa e dedos da mulher. Em seguida, deu socos em sua cabeça e boca, além de fazer ameaças de morte.

Mesmo após o pedido de medida protetiva e a formalização da denúncia, o agressor continuou com ataques. Em 8 de junho, voltou a invadir a casa da vítima, onde a encontrou dormindo com o filho. Ele quebrou o celular da criança, voltou a agredi-la e esfregou o papel da medida protetiva em seu rosto. A mulher só conseguiu escapar após pegar uma faca e fugir com o filho até a delegacia.

Diante da reincidência e da gravidade dos atos, a Justiça autorizou a prisão preventiva do suspeito. Ele responderá por lesão corporal, ameaça, injúria e danos, permanecendo à disposição da Justiça.