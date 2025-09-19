A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem é preso por agredir ex e esfaquear a irmã com estilete em Manaus

Crimes ocorreram em 7 de setembro.

Por Beatriz Silveira

19/09/2025 às 15:21

Notícias Policiais – Um homem de 31 anos foi preso na quinta-feira (18) após agredir e ameaçar a própria irmã, de 31 anos, e a ex-namorada, de 30, em Manaus. A irmã sofreu um corte nas costas provocado por estilete e precisou levar 23 pontos.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) norte/leste, os crimes ocorreram em 7 de setembro deste ano. Na data, o homem discutiu com a ex-namorada e a agrediu com chutes e socos. Ao tentar intervir para encerrar a briga, a irmã também se tornou vítima.

“Em relato, as vítimas contaram que a discussão foi motivada por ciúmes que o homem sentia da ex-namorada. Elas disseram que o autor as injuriou com palavras de baixo calão e as ameaçou de morte, momento em que ele avançou até a irmã com um estilete, perfurando-a na costa”, informou a delegada.

Ainda segundo a autoridade policial, após o episódio a irmã foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde recebeu 23 pontos decorrentes da lesão. Em seguida, as vítimas compareceram à delegacia, quando foram iniciados os procedimentos e solicitada a prisão preventiva do investigado. A medida foi deferida pela Justiça e cumprida no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital.

O homem foi conduzido à unidade policial e responderá por lesão corporal, ameaça e injúria. Ele permanece à disposição da Justiça.

