Homem é preso por agredir mãe e destruir móveis após descumprir medida protetiva no Amazonas

Mulher relata ameaças e desgaste emocional após comportamento agressivo do filho.

Por Fernanda Pereira

09/08/2025 às 14:12

Foto: Reprodução

Notícias policiais – Um homem de 26 anos foi preso na última quarta-feira (6) no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Carauari, interior do Amazonas, após agredir sua mãe de 44 anos e causar danos materiais em sua residência. A vítima denunciou que o filho, usuário de drogas, passou a madrugada quebrando objetos e ameaçando familiares.

Segundo a delegada Renata Viana, da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari, a mãe procurou a unidade policial relatando o descumprimento da Medida Protetiva de Urgência que havia sido decretada contra o agressor. Durante o relato, ela revelou não suportar mais as atitudes violentas do filho, que também ameaçava outros parentes.

O caso se prolongou durante toda a manhã até que a vítima foi à delegacia para registrar a ocorrência. A polícia, então, se dirigiu ao local, localizou o homem e efetuou sua prisão. Ele passou por audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

