Homem é preso por agressão doméstica e psicológica contra a avó em Manaus

As equipes de investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), deflagraram ação policial na segunda-feira (02/08), por volta das 13h30, que resultou na prisão em flagrante de um homem, de 27 anos, pelos crimes de violências psicológica e domiciliar, além de perseguição, cometidos contra a própria avó, uma idosa de 72 anos. A prisão ocorreu na rua Oscar Romero, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com a delegada Andréa Nascimento, titular da DECCI, as diligências em torno do caso iniciaram após as equipes da unidade especializada receberem denúncias por meio do Disque Direitos Humanos (Disque 100), informando sobre o caso.

“No local fomos recebidos pela vítima, que nos recepcionou bastante apreensiva, informando que seu neto havia invadido sua residência, descumprindo uma medida protetiva de urgência, expedido pela mesma que não suportava mais a situação que seu neto causava”, explicou a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, a idosa relatou que o comportamento do homem é recorrente. E, inclusive, ela já havia denunciado ele por furtos de móveis e eletrodomésticos de sua casa.

Procedimentos – O autor irá responder por violência psicológica contra mulher, violação de domicílio e perseguição. Após os procedimentos cabíveis na DECCI, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

