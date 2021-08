Homem é preso por amarrar indivíduo com fios elétricos e o torturar com terçado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) efetuaram, na manhã deste domingo (29/08), a detenção de um homem de 24 anos, por crime de tortura, no bairro Nova Cidade, na zona norte da capital.

Os policiais militares foram acionados, por volta da 8h40, para verificar ocorrência de um homem que estaria gritando por socorro dentro de uma residência, na rua 200 do Nova Cidade. Ao adentrar o imóvel, a equipe se deparou com a vítima amarrada com fios elétricos e apresentando diversos hematomas pelo corpo.

Indagada, a vítima explicou que havia ido para o local com o autor do delito para usar drogas e que, a certa altura, foi acusada por ele de ter furtado aparelhos celulares, depois do que foi amarrada com fios elétricos e torturada com um terçado, encontrado pelos policiais no local.

O proprietário da residência compareceu ao imóvel e informou que havia cedido a casa para o suspeito morar. Momentos depois, o suspeito chegou ao local e foi detido pelos policiais.

Em razão dos fatos, a vítima foi conduzida ao pronto atendimento para os procedimentos médicos, depois do que ela e o autor, conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais devidos.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

