Homem é preso por ameaçar família e maltratar animais no Careiro

Notícias Policiais – Um homem de 56 anos foi preso, na noite de sexta-feira (3), por ameaçar a companheira e a mãe, além de praticar maus-tratos contra animais, no município de Careiro, a 88 quilômetros de Manaus.

A equipe do 1º Pelotão de Polícia Militar (PEL) foi acionada pelo Linha Direta do Ronda Marinha da Penha por volta das 18h51, para atender a uma ocorrência de violência doméstica e maus-tratos a animais em uma residência localizada no quilômetro 68 da BR-319, Ramal do São José.

No endereço informado, os policiais verificaram a situação relatada. Com autorização das vítimas, a equipe entrou na casa e efetuou a prisão do suspeito, que se encontrava embriagado e negou as acusações.

Durante a diligência, foram encontrados um terçado e o cabo de uma pá, apontados como instrumentos utilizados contra os animais. O celular que estava em posse do homem foi devolvido às vítimas.

Após os procedimentos no local, o detido foi conduzido ao 34º Delegacia Interativa de Polícia (DIP), para as medidas cabíveis.

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a comunicar imediatamente qualquer ação criminosa por meio do disque-denúncia 190. A corporação reforça que a identidade do denunciante é preservada.