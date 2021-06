Homem é preso por aplicar ‘golpe do Chapolin’ e roubar veículo em Itacoatiara

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

As equipes de investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), com apoio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), prenderam na tarde de quarta-feira (16/06), por volta das 15h30, Joilson de Melo Silva, 34, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por furto qualificado, corrupção de menores e extorsão. O homem aplicou o golpe do ‘Chapolin’ e subtraiu um veículo da Chevrolet, modelo S10, e objetos do interior do carro, em Itacoatiara.

Continua depois da Publicidade

Segundo o delegado Aldeney Goes, titular da DERFV, a prisão ocorreu na rua Criciúma, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. A autoridade policial contou que o crime ocorreu em Itacoatiara, no dia 4 de junho deste ano, quando a vítima, que é secretário da prefeitura daquele município, teve seu veículo da marca Chevrolet, modelo S10, perseguido por um carro Fiat, modelo Mobi.

“Após o carro ter sido estacionado em uma via pública, Joilson na companhia de outro indivíduo, que já está sendo investigado pela polícia, aplicou o golpe do “Chapolin”, que consiste em um usar um aparelho que bloqueia o acionamento da trava do veículo. O aparelho impediu que a porta do veículo fosse travada. Sendo assim, eles furtaram o veículo e subtraíram diversos objetos que estavam nele”, relatou Aldeney Goes.

Ainda conforme a autoridade policial, a vítima passou a sofrer ameaças de maneira constante, e os infratores cobravam valores sob ameaça de desmanchar o veículo da mesma.

Continua depois da Publicidade

“Com o apoio dos policiais de Itacoatiara e da 36ª DIP de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros da capital), realizamos um cerco policial e conseguimos localizar o veículo que estava escondido no ramal Manapolis, quilômetro 130, da rodovia estadual AM-010, zona rural daquele município. Recuperamos o carro da vítima e o veículo modelo Mobi utilizado no crime, além de um notebook, que havia sido subtraído por eles”, informou o titular da DERFV.

A ordem judicial em nome dele foi expedida na quarta-feira (16/06), pelo juiz Rafael Almeida Cro Brito, da 3ª Vara da Comarca de Itacoatiara.

Continua depois da Publicidade

Procedimentos – Joilson irá responder por furto qualificado, corrupção de menores e extorsão. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.