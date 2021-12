Homem é preso por arrastar jovem com corda amarrada pelo pescoço e ameaçar adolescente com motosserra

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O jovem de 22 anos que foi filmado arrastando um outro jovem com a corda amarrada ao pescoço foi preso na tarde desta quinta-feira (23) e encaminhado para o presídio de Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal. Um outro vídeo mostra quando ele ameaça uma outra pessoa com uma motosserra ligada.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela delegada Bárbara Buttini, da delegacia de Alto Paraíso de Goiás, e que é responsável pelas investigações. De acordo com a investigadora, o suspeito será indiciado pelo crime de tentativa de homicídio pois, segundo ela, fica claro nas imagens que o suspeito assumiu o risco de matar.

“Ele já tem um histórico de confusões pela cidade. Esse outro vídeo só comprova que ele deve responder pelo crime doloso”, disse.

Relembre o caso

O primeiro caso, em que o jovem teve a corda amarrada ao pescoço e foi arrastado pela lama após uma cavalgada em Alto Paraíso de Goiás, aconteceu no último domingo (19). Foi a partir dele que o suspeito começou a ser investigado

Nesse vídeo, é possível ver que o jovem amarrado com a corda no pescoço pede para que o suspeito pare, mas, mesmo assim, ele continua puxando a vítima. Outras pessoas que estão no local não fazem nada para impedir, somente riem da situação.

Em entrevista exclusiva ao g1, o jovem contou que está traumatizado com o que aconteceu, que não consegue dormir e não entende por que passou pela situação.

“Eu estou horrível, não tenho nem palavras para descrever isso. Eu quero justiça, que ele tenha a punição que ele merece”, afirmou o garoto, que preferiu não se identificar.

Já o segundo vídeo foi obtido pela polícia durante as investigações das agressões ocorridas na cavalgada. Segundo a delegada, a vítima que aparece sendo ameaçada pelo suspeito com a motosserra ainda não foi identificada, mas a gravação será usada para complementar o inquérito policial.

