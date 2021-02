Homem é preso por assediar menina de 10 anos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal por ameaçar e assediar sexualmente a vizinha, de apenas 10 anos. Ele foi detido neste sábado (6), na Operação Fahrkarte (“bilhete”, em alemão), coordenada pela 35ª Delegacia de Polícia.

Segundo os agentes, a investigação começou após a mãe da vítima denunciar a situação. De acordo com o relato da mulher, o homem vinha tentando, com insistência, estabelecer um relacionamento sexual com a criança. Com a recusa da menina, ele passou a ameaçá-la de morte.

Para manter contato com a vítima, o criminoso enviava bilhetes para ela – por isto o nome da operação.

Segundo a mãe, ele iniciou contato com a criança fazendo elogios a ela. Em seguida, sugeriu que ela passasse a brincar no quintal. Por fim, passou a chamá-la de “amor” e “princesa”, entre outros apelidos carinhosos.

As investidas sexuais se intensificaram através de bilhetes amorosos. Após ler, ela tinha que devolvê-los ou jogá-los fora, caso contrário, ele iria matar os familiares dela.

Assustada com as ameaças, a criança guardou o último bilhete, em que ele exigia silêncio dela e ainda prometia “5 reais” em troca do segredo.

– Promete que não fala que estou conversando no muro com você? Depois te dou 5 reais. Mas promete que nunca vai falar – dizia a mensagem.

O criminoso foi preso preventivamente. Ele responderá por tentativa de estupro de vulnerável.

Fonte: Pleno.News