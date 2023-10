Homem é preso por atear fogo em terreno em Rio Preto da Eva, no Amazonas

Um homem de 52 anos foi preso nesta sexta-feira (13), em Rio Preto da Eva, município localizado a 88 quilômetros de Manaus, por cometer um crime ambiental. A ação faz parte de uma força-tarefa do Governo do Amazonas para combater queimadas e desmatamento ilegais no estado.

As equipes policiais da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) receberam uma denúncia via linha direta sobre um morador do bairro Monte Castelo II. Ao chegarem à residência, constataram que o homem havia iniciado um incêndio no terreno, gerando uma grande quantidade de fumaça e colocando em risco a saúde dos vizinhos.

Os policiais atuaram imediatamente para controlar as chamas e solicitaram o auxílio da equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) para extinguir o incêndio. Após o controle da situação, o homem foi detido e encaminhado ao 36º Distrito Integrado de Polícia (DIP). No local, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para registro do crime cometido.

A região da Amazônia tem sido alvo de preocupação e atenção tanto do poder público quanto da sociedade civil devido ao aumento dos índices de desmatamento e queimadas ilegais. O governo do estado do Amazonas tem implementado medidas de combate a esses crimes, fortalecendo as ações de fiscalização e punição dos infratores.

A preservação ambiental é essencial para a manutenção do equilíbrio do ecossistema e para a qualidade de vida das comunidades locais. A degradação ambiental causada pelo desmatamento e pelas queimadas ilegais traz impactos negativos não apenas para a flora e fauna da região, mas também para a saúde das pessoas que vivem em áreas próximas.

