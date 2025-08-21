Homem é preso por atear fogo na casa da irmã grávida no Zumbi, em Manaus

Notícias policiais – Um homem de 28 anos foi preso nesta quarta-feira, 20 de agosto, suspeito de atear fogo na casa da própria irmã, de 31 anos e grávida de cinco meses.

O incidente ocorreu no dia 3 de maio, no bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste de Manaus, e faz parte da Operação Shamar, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que visa combater a violência doméstica contra mulheres em todo o Brasil.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, o autor do crime estava embriagado e sob efeito de drogas no momento do ataque. Após uma discussão com a irmã, ele usou gasolina para incendiar a porta da residência, forçando a vítima e seus três filhos a escaparem pelas janelas.

O incêndio foi controlado com a ajuda de vizinhos, mas o homem continuou a proferir ameaças, dizendo que todos morreriam queimados e que voltaria para repetir o ato.

A irmã foi levada a um hospital devido a sangramentos decorrentes do incidente e solicitou uma Medida Protetiva de Urgência por medo de seu irmão.

O suspeito, que já possui passagens pela polícia por crimes relacionados a drogas e violência, foi localizado e preso na rua Bom Jesus, no mesmo bairro.