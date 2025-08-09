Homem é preso por cárcere privado, tráfico e crime ambiental no interior do AM

Notícias de Polícia – Policiais da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari prenderam em flagrante, na quinta-feira (7), Anderlilson da Silva, 19 anos, conhecido como “Carreirinha”, suspeito de manter uma mulher em cárcere privado e agredi-la com uma faca. A ação resultou ainda na apreensão de drogas, arma de fogo, dinheiro e uma tartaruga de aproximadamente 40 quilos.

De acordo com a delegada Renata Viana, a prisão ocorreu após denúncias informando que uma mulher, de 28 anos, estava sendo mantida sob ameaça e violência física em uma residência na comunidade Ponte do Mercadinho, bairro Samuel Amaral. A vítima estaria em poder do suspeito desde as 18h do mesmo dia.

“As informações indicavam risco grave à integridade física da vítima. Ao chegarmos, ouvimos gritos de socorro e, pelas frestas da casa, vimos a mulher sendo agredida com uma faca. Diante disso, arrombamos a porta e prendemos o agressor em flagrante”, relatou a delegada.

Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre .44 com munições, porções de oxi, embalagens para venda, uma balança de precisão, caderno com anotações do tráfico, máscaras, balaclavas, R\$ 984 em espécie, um celular danificado e a tartaruga, que foi entregue ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A vítima apresentava lesões na cabeça provocadas por coronhadas, perfurações de faca e cortes no cabelo. Segundo a polícia, as agressões teriam sido motivadas pela suspeita de que ela havia furtado R\$ 20 da casa. As investigações apontaram ainda que a mulher também atuava no tráfico, controlando as vendas junto com o suspeito.

Com antecedentes por crimes violentos, incluindo homicídio, Anderlilson foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, cárcere privado, posse irregular de arma de fogo, dano e crime ambiental. Ele permanece preso à disposição da Justiça, enquanto a polícia apura a participação de outros envolvidos no esquema criminoso.