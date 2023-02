Homem é preso por castigar a terçadadas ladrão que furtou espingarda no Amazonas

Redação AM POST

Um homem, identificado como Aguinaldo Oliveira dos Santos, de 45 anos, vulgo “Bergue”, foi preso no domingo (5), suspeito de castigar a terçadadas um ladrão no ramal Igarapé Açu, estrada da Integração do município de São Sebastião do Uatumã, interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, Agnaldo desferiu

golpes de terçado na vítima que supostamente furtou sua espingarda.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada e levou o ferido para uma unidade hospitalar.

Durante a prisão, Aguinaldo deu um nome falso, pois já tinha um mandado de prisão por sentença condenatória em seu nome pelo

crime de homicídio, o qual foi devidamente cumprido.

Aguinaldo foi autuado em flagrante pela tentativa de homicídio, falsidade ideológica e também pela condenação em

homicídio. Ele ficará custodiado