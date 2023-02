Homem é preso por cometer crimes no Amazonas

Redação AM POST

Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na manhã de quarta-feira (1°/02), por volta das 9h, mandados de prisão preventiva em nome de um homem, de 33 anos, por roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo. Os crimes ocorreram no município de Nhamundá (a 383 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Paulo Benelli, titular da unidade policial, o indivíduo estava foragido desde o cometimento dos crimes, e a sua prisão ocorreu após a equipe de investigação do 6º DIP receber informações, por meio de denúncia anônimas, sobre pequenos furtos que o homem estaria cometendo na região do bairro Cidade Nova, zona norte.

“Os policiais civis saíram em diligências para localizar o homem e ele foi encontrado em sua residência, situada na residência de sua mãe, no conjunto Oswaldo Frota, cidade nova, zona norte, com uma porção pequena de maconha e, ao verificar o nome do mesmo nos Procedimentos Policiais Eletrônicos (PPE), identificou-se que ele era foragido do interior do estado”, disse.

Ainda conforme o titular, após a confirmação da validade dos mandados, o homem foi encaminhado para o 6º DIP, onde os mandados foram devidamente cumpridos, e foi instaurado um Termo Circunstanciado de porte de drogas para consumo.

Paulo Benelli reforça que denúncias sobre qualquer ocorrência podem ser feitas por meio do número (92) 98596-9366, o disque-denúncia do 6° DIP. Ele informa que a identidade do denunciante será preservada.

Procedimentos

O infrator será encaminhado à audiência de custódia, e a vara única de Nhamundá será comunicada para que siga regularmente os três processos, nos quais o investigado está foragido. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário.