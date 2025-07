Homem é preso por crime sexual contra menina de 11 anos no interior do Amazonas

Notícias policiais – Um homem foi preso na quinta-feira (17) por suspeita de ter cometido um crime de natureza sexual contra sua enteada, de 11 anos, no município de Tapauá, distante cerca de 449 quilômetros de Manaus. A prisão ocorreu após investigação da 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e foi autorizada pela Justiça do Amazonas.

O caso começou a ser apurado após denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar. De acordo com o delegado Vinícius Darrieux, responsável pela investigação, a vítima relatou comportamento inadequado por parte do padrasto, incluindo tentativas de aproximação e uma oferta em dinheiro para que não o denunciasse.

A investigação também apontou que situações semelhantes teriam ocorrido em anos anteriores, o que reforçou a gravidade da denúncia. Com base em depoimentos de testemunhas e em relatório técnico do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), a polícia solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi cumprida com apoio da Polícia Militar.

“O mandado foi expedido pelo Judiciário após análise dos elementos apresentados. O suspeito foi localizado e está preso, à disposição da Justiça”, informou o delegado.

O homem vai responder pelo crime em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele será submetido à audiência de custódia nos próximos dias.

A vítima está sendo acompanhada por órgãos de proteção e assistência social.