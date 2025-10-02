Homem é preso por dar apoio a “Branco” em fuga e crimes no interior do Amazonas

Notícias Policiais – Um homem de 56 anos foi preso preventivamente na quarta-feira (1º/10) em Alvarães, município a 531 quilômetros de Manaus, suspeito de associação criminosa e homicídio. Ele é investigado por dar apoio a Alexsandro da Silva, conhecido como “Branco”, apontado como responsável por uma série de desaparecimentos no interior do Amazonas.

Segundo o delegado Marcelo Lopes, o preso é irmão de outro suspeito detido no início da semana, na segunda-feira (29/09). Ambos são apontados como os responsáveis por auxiliar “Branco” em sua fuga da penitenciária de Tefé, localizada a 523 quilômetros da capital. “Eles teriam fornecido apoio logístico ao criminoso, inclusive o barco utilizado para a fuga e um gerador de energia levado ao cativeiro onde ele estava escondido”, detalhou a autoridade policial.

As investigações apontam que os irmãos podem ter tido participação direta em crimes cometidos por “Branco”. A captura do segundo irmão ocorreu de forma espontânea, quando ele se apresentou na delegacia na manhã de quarta-feira.

“O objetivo agora é avançar nas investigações para esclarecer a real participação de ambos na empreitada criminosa e comprovar sua ligação com os atos praticados”, destacou o delegado.

O homem permanecerá preso preventivamente e responderá por associação criminosa e homicídio, ficando à disposição da Justiça.