Homem é preso por dar terçadadas em pescoço de jovem que pegou sua canoa sem pedir no AM

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus), em ação conjunta com a Policia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu, na terça-feira (11/04), por volta das 20h, Joserlan da Costa Kulina, 19, por tentativa de homicídio praticada contra um jovem de 20 anos. O crime ocorreu na comunidade Sacado Novo, zona rural daquele município.

De acordo com o escrivão Emerson Cardoso, gestor da unidade policial, o fato ocorreu em decorrência de um desentendimento entre a vítima e o autor, momento em que Joserlan lesionou o pescoço do jovem.

“A vítima teria pego uma canoa sem a permissão de Joserlan, que ficou indignado e lesionou o jovem com uma terçada no pescoço”, disse.

Conforme o gestor, assim que tomaram conhecimento do caso, as equipes da PC-AM, em conjunto com a PMAM, iniciaram as diligências para capturar o autor.

“Recebemos uma denúncia acerca da localidade do infrator e saímos em sua procura, ocasião em que o localizamos no bairro do Janjão e efetuamos a sua prisão”, falou.

Joserlan responderá por tentativa de homicídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.