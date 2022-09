Homem é preso por descumprir de medida protetiva e perseguir ex-companheira em Manaus

Redação AM POST

Policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) centro-sul, cumpriram, nesta terça-feira (13/09), por volta das 7h, mandado de prisão preventiva em nome de um homem, de 44 anos, por descumprimento de medida protetiva de urgência contra a ex-companheira, uma mulher de 28 anos. A prisão ocorreu na residência do indivíduo, situada na rua Salto Santiago, bairro Raiz, zona sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da DECCM centro-sul, a vítima relatou que, no dia 31 de agosto deste ano, por volta do meio-dia, foi até a escola de sua filha, que atualmente mora com o pai, quando o homem, que a aguardava sair do prédio, tentou empurrá-la para dentro do seu carro.

“O infrator não conseguiu colocá-la no veículo, entretanto, pegou seu aparelho celular e pediu para que a vítima colocasse a senha, mas ela recusou. Ambos iniciaram uma discussão, e o celular caiu no chão, ocasião em que ela saiu correndo, pegou sua moto e fugiu do local”, contou a delegada.

Ainda segundo a autoridade policial, o homem chegou a perseguir a mulher, mas ela se escondeu em um estabelecimento comercial por cerca de 20 minutos. Quando percebeu que o ex-companheiro havia ido embora, foi à delegacia registrar um Boletim de Ocorrência (BO).

Continua depois da Publicidade

“Verificamos que ela já possuía uma medida protetiva contra o homem, e com base nisso, representamos junto ao Poder Judiciário pela prisão dele. A ordem judicial foi expedida no sábado (10/09), pela juíza Saña Nogueira Almendros de Oliveira, da Central de Plantão Criminal. Após isso, seguimos em busca do infrator e efetuamos sua prisão”, relatou Kelene.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva de urgência. Ele será encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.