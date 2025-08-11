A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é preso por descumprir medida protetiva contra irmã em Maraã

Suspeito foi preso após ameaçar irmã embriagado e causar destruição em casa, mesmo com medida protetiva vigente.

Por Beatriz Silveira

11/08/2025 às 17:21

Notícias Policiais –  Um homem de 28 anos foi preso em flagrante no último domingo (09/08) após descumprir uma medida protetiva que protegia sua irmã, de 25 anos. O caso aconteceu no bairro Centro, no município de Maraã, localizado a cerca de 634 quilômetros de Manaus.

Segundo o delegado Rodrigo Beraldo, da 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a prisão aconteceu após a vítima comunicar que o irmão, aparentemente embriagado e possivelmente sob efeito de drogas, chegou à sua residência e iniciou ameaças e destruição de objetos. A mulher já contava com uma medida protetiva judicial contra ele.

“No momento da ação, a vítima conseguiu acionar os guardas municipais e a polícia, que prontamente intervieram e efetuaram a prisão do agressor ainda enquanto ele continuava a ameaçar a irmã”, explicou o delegado.

Leia também: Presidente da CMM, David Reis destaca prioridades para segundo semestre de 2025 na Câmara

O suspeito foi conduzido à delegacia local, onde foi autuado em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário para os procedimentos legais cabíveis.

Este caso reforça a importância do cumprimento das medidas judiciais e do apoio das autoridades para proteger vítimas de violência doméstica, garantindo sua segurança e direito à proteção.

