A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Homem é preso por descumprir medida protetiva e perseguir ex em Manacapuru

Vítima denunciou invasão da residência, insultos e perseguição virtual.

Por Beatriz Silveira

02/10/2025 às 22:32

Ver resumo

Notícias Policiais – Um homem de 40 anos foi preso em via pública, na terça-feira (30), em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), por descumprir uma medida protetiva concedida em favor de sua ex-companheira, de 35 anos, e da filha dela, de 16. Conforme as investigações, mesmo ciente da ordem judicial, ele perseguia e ameaçava as vítimas.

PUBLICIDADE

A mulher registrou ocorrência no dia 22 de setembro, relatando uma sequência de violações. Segundo a delegada Joyce Coelho, no dia 17 de setembro o autor, aparentemente alcoolizado, entrou à força na residência da vítima. Ao ser advertido para deixar o local, passou a proferir diversos insultos e xingamentos no portão da casa. Depois do episódio, a situação se intensificou: o ex-companheiro teria feito ligações de forma insistente e perseguido a vítima no ambiente virtual, enviando mensagens e apagando-as na sequência, numa tentativa de dificultar a comprovação do assédio.

Leia também: Veja como está a onça-pintada resgatada com ferimentos no Rio Negro em Manaus

PUBLICIDADE

As diligências apontaram ainda que o investigado já responde pelos crimes de perseguição (stalking) e ameaça, o que reforçou o pedido de intervenção imediata. Com base nos elementos reunidos, as equipes localizaram o suspeito na cidade e efetuaram a prisão pelo descumprimento da medida protetiva.

Conduzido à delegacia, ele foi autuado pelo crime e apresentado à audiência de custódia. O homem segue à disposição da Justiça enquanto o inquérito reúne novos elementos a partir dos relatos e registros apresentados pela vítima e por testemunhas. O caso segue em apuração para verificar outras possíveis violações e garantir o cumprimento das determinações judiciais de proteção.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Esporte

Preços dos ingressos da Copa do Mundo são revelados; confira os valores

Nos jogos de abertura, os preços variam conforme o país-sede.

há 49 minutos

Polícia

Mulher que diz ‘manter’ África, Angola e Paquistão é presa após comer e não pagar em Manaus

Caso chamou atenção não só pela prisão, mas pelas falas inusitadas da suspeita.

há 1 hora

Amazonas

Sine Amazonas oferece 377 vagas nesta sexta (03) em Manaus

Candidatos devem levar documentos originais à sede da Galeria+, na Djalma Batista.

há 1 hora

Polícia

Vídeo mostra homem que atraía adolescente através do jogo Free Fire dopando vítimas antes de estupro em Coari; assista

Suspeito chamou o adolescente para jogar em sua casa, onde o sedou e praticou o abuso sexual.

há 1 hora

Polícia

Execução em shopping teria ligação com facção em Manaus

Vítima foi surpreendida ao lado da família ao tentar pegar um táxi.

há 2 horas