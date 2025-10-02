Homem é preso por descumprir medida protetiva e perseguir ex em Manacapuru

Notícias Policiais – Um homem de 40 anos foi preso em via pública, na terça-feira (30), em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), por descumprir uma medida protetiva concedida em favor de sua ex-companheira, de 35 anos, e da filha dela, de 16. Conforme as investigações, mesmo ciente da ordem judicial, ele perseguia e ameaçava as vítimas.

A mulher registrou ocorrência no dia 22 de setembro, relatando uma sequência de violações. Segundo a delegada Joyce Coelho, no dia 17 de setembro o autor, aparentemente alcoolizado, entrou à força na residência da vítima. Ao ser advertido para deixar o local, passou a proferir diversos insultos e xingamentos no portão da casa. Depois do episódio, a situação se intensificou: o ex-companheiro teria feito ligações de forma insistente e perseguido a vítima no ambiente virtual, enviando mensagens e apagando-as na sequência, numa tentativa de dificultar a comprovação do assédio.

As diligências apontaram ainda que o investigado já responde pelos crimes de perseguição (stalking) e ameaça, o que reforçou o pedido de intervenção imediata. Com base nos elementos reunidos, as equipes localizaram o suspeito na cidade e efetuaram a prisão pelo descumprimento da medida protetiva.

Conduzido à delegacia, ele foi autuado pelo crime e apresentado à audiência de custódia. O homem segue à disposição da Justiça enquanto o inquérito reúne novos elementos a partir dos relatos e registros apresentados pela vítima e por testemunhas. O caso segue em apuração para verificar outras possíveis violações e garantir o cumprimento das determinações judiciais de proteção.