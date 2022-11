Homem é preso por dever mais de R$3 mil de pensão alimentícia ao seu filho em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumpriu, na manhã desta sexta-feira (04/11), às 9h, mandado de prisão cível em nome de um homem, de 39 anos, por não pagamento de pensão alimentícia. A ação aconteceu na avenida Francisco Queiroz, bairro Cidade Nova, zona norte.

De acordo com o delegado Mauro Duarte, titular da unidade policial, a prisão ocorreu após a genitora do filho do homem comparecer à delegacia, a fim de solicitar apoio para a prisão do homem, que está com um débito de R$ 3.773,22 referentes ao pagamento de pensão alimentícia.

“Fomos comunicados do fato, e, imediatamente, as equipes saíram em diligências ao possível local onde o indivíduo estaria, tendo logrado êxito na prisão dele”, informou.

Decisão judicial

O mandado de prisão foi expedido pela 3ª Vara da Família.

O homem será encaminhado para o Centro de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.