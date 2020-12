Homem é preso por dirigir embriagado e causar acidente na zona leste de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram no sábado (19/12), por volta das 20h30, um homem de 38 anos, depois que este causou um acidente de trânsito ao conduzir um veículo Fiat Siena, na avenida Autaz Mirim, bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. Ele apresentava sinais de embriaguez, constatada mais tarde mediante exame de alcoolemia.

A ação ocorreu durante patrulhamento na avenida Autaz Mirim, quando a guarnição da viatura 6361 avistou o acidente de trânsito envolvendo o veículo Siena e dois pedestres, que haviam sido atingidos na calçada pelo automóvel.

Segundo os policiais militares, as vítimas foram atendidas no local pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Já o condutor, com visíveis sinais de embriaguez, foi conduzido ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), onde foi constatada a presença de álcool no sangue.

Diante dos fatos, o motorista foi conduzido até o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

