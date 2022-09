Homem é preso por envolvimento em assassinato encomendado pelo tribunal do crime em Manaus

Redação AM POST

Policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) cumpriram, na terça-feira (20/09), por volta das 6h30, mandado de prisão temporária em nome de Elias Simplício da Costa, 39, por envolvimento no homicídio de Marcelo Henrique da Silva, que tinha 43 anos. O crime ocorreu no dia 1° de maio deste ano, na rua 2, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, as investigações apontaram que a vítima praticava roubos e furtos naquela região da cidade, o que teria incomodado os criminosos daquela área, que ordenaram sua morte.

“Logo após o delito, iniciamos os trabalhos investigativos e chegamos a identidade de Elias Simplício da Costa, como um dos envolvidos no crime. Foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão dele, e a ordem judicial foi expedida pelo juiz Rafael da Rocha Lima, da Central de Inquéritos”, relatou Cunha.

Conforme a autoridade policial, com a ordem judicial decretada, as equipes seguiram em busca do infrator e conseguiram o localizar em uma casa na rua 9, também no bairro Petrópolis, zona sul. Durante a prisão, o indivíduo portava uma pochete com 18 kits de drogas, como maconha e oxi, uma mini balança de precisão disfarçada de chaveiro e três aparelhos celulares.

“Ao ser questionado, Elias confessou que iria comercializar o material ilícito, sendo assim, ele também foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas. Na sequência, um mandado de prisão preventiva foi decretado contra ele, também pela Central de Inquéritos”, informou o titular da DEHS.

Elias responderá por homicídio e tráfico de drogas. Ele foi conduzido à audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.