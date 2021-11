Homem é preso por envolvimento na morte de ajudante de pedreiro na zona leste de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Foi preso na tarde desta quarta-feira (03/11), pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Rafael Felipe Bernal Mesquita. Na ocasião, Rafael foi preso em um salão no Conjunto Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina, zona norte, por suspeita de envolvimento no assassinato do ajudante de pedreiro Renildo Silva, que tinha 26 anos, morto com seis tiros no último dia 10 de abril deste ano. O crime aconteceu na Rua Gergelim, no bairro Jorge Teixeira, zona leste.

Segundo informações da polícia, o suspeito foi preso após O andamento das investigações sobre o assassinato do ajudante de pedreiro. A polícia não quis passar mais detalhes sobre a motivação do crime e informaram que o caso segue sendo investigado. O suspeito de envolvimento no crime foi levado para a DEHS, no bairro Tancredo Neves, zona leste, onde será ouvido.

Relembre o caso – Renildo morreu na noite de sábado (10/04), por volta das 22h30, quando dois homens se aproximaram da vítima em uma motocicleta e atiraram contra ele, que morreu no local. A DEHS disse que dois tiros acertaram um dos braços de Renildo, três no tórax e um no rosto. O corpo foi levado ao instituto médico legal (IML).