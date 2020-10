Homem é preso por espancar mulher dentro de casa em Manaus

Redação AM POST

Um homem de 53 anos, identificado como Francisco Ferreira de Oliveira, foi preso, por volta das 4h da madrugada desta sexta-feira (09), por violência doméstica na rua Luiza, situado na comunidade Novo Reino, no bairro Tancredo Neves, zona leste Manaus. Ele teria agredido sua própria companheira dentro da residência.

O 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), enviou uma equipe da unidade para atender a ocorrência, e no endereço encontraram a vítima Jenifer Suellen Cardoso, 24, que relatou ter sido agredida pelo marido, com vários socos no rosto e na cabeça.

Após a violência, os Policiais Militares chegaram até o local e deram voz de prisão ao agressor, que não resistiu à prisão.

Ambos foram levados para à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde o autor do crime foi apresentado e segue preso pelos crimes de ameaça e lesão corporal.