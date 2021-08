Homem é preso por espancar mulher e tentar atacar delegada em flutuante de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Durante a ação da Central Integrada de Fiscalização (CIF), ocorrida na noite de domingo (22/08), um homem de identidade não revelada, foi preso em flagrante, após agredir fisicamente e ameaçar a própria namorada. O crime ocorreu em um flutuante próximo à praia dos Passarinhos, na estrada da Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

A ação policial foi coordenada pela delegada Elizabeth de Paula, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). Segundo a delegada, a prisão do infrator ocorreu após um canoeiro informar as equipes sobre um indivíduo que estaria agredindo sua namorada, naquele local. Com base nas informações recebidas, os policiais se deslocaram ao flutuante e constataram o fato.

“Ao chegarmos ao local, constatamos que o infrator estava agredindo fisicamente e ameaçando a mulher. Durante a abordagem, ele ainda tentou me atacar, ocasião em que foi autuado também por desacato”, relatou Elizabeth.

Conforme a autoridade policial, o indivíduo possivelmente estava sob efeitos de bebidas alcoólicas, e passou a insultar as pessoas que estavam no local. O Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) foi acionado e as agressões cessaram.

“A vítima relatou que no dia anterior à prisão, o homem já havia a agredido verbalmente e, ao longo de dois anos de relacionamento, o crime já havia acontecido outras três vezes”, contou.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher (DECCM) zona centro-sul, onde foi autuado pelos crimes de ameaça, vias de fato e desacato. Ao término dos trâmites cabíveis, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Além da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), estiveram presentes na ação, agentes da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) e Marinha do Brasil.