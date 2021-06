Homem é preso por estuprar a própria neta em Presidente Figueiredo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Equipes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), sob coordenação da delegada titular, Joyce Coelho, realizaram na manhã desta quarta-feira (09/06), por volta das 9h, o cumprimento do mandado de prisão preventiva, em nome de um homem de 56 anos, pelo crime de estupro de vulnerável, que teve como vítima a própria neta, que tinha cinco anos, quando o crime ocorreu em 2016. O fato ocorreu na zona rural do município de Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros em linha reta de Manaus).

Continua depois da Publicidade

De acordo com a delegada Joyce, o homem foi preso no quilômetro 122, da rodovia estadual AM-010. A delegada informou que na ocasião do crime, o homem aproveitou o tempo em que a criança foi passar alguns dias em sua casa e cometeu os abusos sexuais.

“A menina foi passar uns dias na casa dos avós, e ao retornar para casa, relatou para sua mãe que estava com dores nas partes íntimas. Desconfiada com a situação, a mãe conversou com a menina e ela relatou os abusos que havia sofrido. Imediatamente a mulher procurou a Especializada e registrou um Boletim de Ocorrência (BO)”, detalhou a autoridade policial.

No ano do fato, um Inquérito Policial (IP) foi instaurado e, posteriormente, transferido para a 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo. Desde o início da investigação, o homem se evadiu, e não compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos.

Continua depois da Publicidade

“O mandado de prisão preventiva em nome dele foi expedido no dia 22 de julho de 2020, pelo juiz Roger Luiz Paz de Almeida, da Vara Única da Comarca de Presidente Figueiredo. Nesta quarta, realizamos diligências e encontramos o homem em um sítio no quilômetro 122, da rodovia estadual AM-010”, relatou Joyce.

Procedimentos – O homem irá responder por estupro de vulnerável, e será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.