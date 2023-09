Homem é preso por estuprar adolescente com autismo

Joelson Estumano Gonçalves, foi preso acusado de ter praticado abuso sexual contra um adolescente de 15 anos de idade, com autismo, no Centro de Atendimento Educacional Especializado Estímulo. O caso ocorreu em Cametá, município da região Tocantins no Pará e foi denunciando no começo da semana. Joelson atuava como coordenador desse centro.

A Polícia Civil informou que, por meio de uma equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) em parceria com a Delegacia de Polícia de Cametá e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Abaetetuba, prendeu um homem na quinta-feira (28) “em detrimento de um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável”.

O homem foi localizado e preso, responsabilizado pelo crime de estupro de vulnerável contra um adolescente de 15 anos, portador de Transtorno do Espectro Autista”. “O mandado em aberto foi cumprido em menos de 12 horas após a expedição. O suspeito está a disposição do poder na unidade policial.

A Deaca de Cametá vinha apurando o caso e havia solicitado perícias para auxiliar nas investigações.

Ainda na quinta, o Ministério Público informou que “foi registrada uma ocorrência na Delegacia de Cametá, há um inquérito policial aberto na delegacia de polícia, todavia o caso corre em segredo de justiça e as medidas judiciais cabíveis já estão sendo tomadas”.

