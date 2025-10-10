Homem é preso por estuprar adolescente de 13 anos em Manaus

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), cumpriu na quinta-feira (09/10), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 43 anos, por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos. O suspeito era amigoda família da vítima.

Segundo a delegada Joyce Coelho, as investigações começaram em junho deste ano, após a família da adolescente denunciar o abuso ocorrido no dia 2 de junho.

O pai da vítima contratou um amigo, residente em Careiro da Várzea, para realizar um serviço de pintura na casa da família, em Manacapuru. Durante o trabalho, o homem aproveitou a oportunidade para cometer o crime”, explicou a delegada.

O abuso ocorreu em um quarto da residência. A adolescente relatou à mãe que acordou com o suspeito tocando suas partes íntimas e revelou que já havia sido abusada por ele quando tinha sete anos de idade, em outro município, antes de a família se mudar para Manacapuru, em 2020.

“Naquela ocasião, os pais precisaram se ausentar, deixando a menina sozinha com o suspeito, que tinha a confiança da família. Ele a mandou deitar e cometeu o abuso”, detalhou Joyce Coelho.

Com base nas denúncias, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que foi localizado e preso na quinta-feira em Careiro da Várzea (a 88 quilômetros de Manaus).

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.