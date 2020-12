Homem é preso por estuprar adolescente em 2009 na zona leste de Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), cumpriu nesta quinta-feira (03/12), por volta das 6h, mandado de prisão em razão de sentença condenatória contra Frank Castro do Santos, 42, pelo crime de estupro de vulnerável, praticado em 2009. A prisão ocorreu no bairro Armando Mendes, zona leste da capital.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Especializada, Frank cometeu o crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente que, na época dos fatos, tinha 13 anos. Em 2009, ele prestava alguns serviços à família, e o crime ocorreu em uma dessas oportunidades.

“Depois do crime, a mãe suspeitou do comportamento da filha. As duas conversaram, e a vítima contou o que aconteceu. Com isso, um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado, e os procedimentos foram iniciados na Depca. O trâmite correu e a Justiça o condenou a 9 anos e quatro meses de reclusão”, detalhou a autoridade.

O mandado de prisão contra o homem foi expedido no dia 2 de agosto deste ano, pelo juiz Ian Andrezzo Dutra, da 1ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

Frank foi preso em cumprimento a mandado de prisão em razão de sentença condenatória pelo crime de estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.