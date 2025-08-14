A notícia que atravessa o Brasil!

Homem é preso por estuprar criança de 5 anos em Manaus

O homem foi processado e condenado a 11 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado.

Por Marcia Jornalist

14/08/2025 às 07:51 - Atualizado em 14/08/2025 às 07:52

Notícias policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) cumpriu, nesta quarta-feira (13/08), um mandado de prisão definitiva contra um homem de 54 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de cinco anos.

O crime ocorreu em 2022, em Manaus, quando o condenado, vizinho da vítima e proprietário de um comércio local, aproveitou-se da situação para abusar da menina.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a criança frequentava o estabelecimento para comprar doces, o que facilitou o acesso do agressor.

O crime foi descoberto quando a irmã da menina percebeu sinais de vermelhidão em sua região íntima durante o banho e questionou-a sobre o ocorrido.

Após a denúncia, a mãe da vítima procurou a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e registrou um Boletim de Ocorrência (BO), dando início às investigações.

O homem foi processado e condenado a 11 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado.

Na operação, a equipe policial localizou e prendeu o agressor na rua Pinhão, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça, destacando a importância de proteger as crianças e combater crimes dessa natureza.

