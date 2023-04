Homem é preso por estuprar criança de 5 anos no bairro Alvorada, em Manaus

Redação AM POST

Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), prendeu em flagrante, na sexta-feira (14/04), por volta das 13h, um homem de 39 anos por estupro de vulnerável, praticado contra uma criança de 5 anos. A vítima era vizinha do autor, e o crime ocorreu naquele mesmo dia no bairro Alvorada, zona centro-oeste.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, as diligências iniciaram após a mãe da menina comparecer à Depca e informar que seu vizinho teria abusado sexualmente da sua filha em via pública.

“Em depoimento, a mãe da vítima informou que era costume o autor levar a criança e a filha dele para a escola, juntas. No dia do crime, ele buscou vítima em sua residência, para levá-la ao colégio, contudo, às 14h, a companheira do infrator devolveu a vítima para a genitora, relatando que o indivíduo não teria como levar as crianças para escola”, disse.

Segundo a delegada, ao chegar em casa, a criança estava chorando e tremula, momento em que relatou à sua mãe que o infrator havia deixado a filha dele em uma praça e a levou para comprar bombom, entretanto, no caminho, ele a conduziu para uma área de mata e consumou o crime.

“A vítima relatou para a sua mãe que, após o fato criminoso, o autor ameaçou matar os pais da menina e, por este motivo, ela estava com receio de contar o ocorrido. Diante da gravidade dos fatos, de imediato fomos em busca do indivíduo e conseguimos efetuar a sua prisão”, explicou.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.