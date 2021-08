Homem é preso por estuprar e atacar adolescente a pauladas no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Paulo da Cruz Teixeira de Araújo, de 26 anos, foi preso nessa segunda-feira (09/08) pelo crime de estupro praticado contra uma adolescente de 16 anos, no dia 29 de janeiro deste ano, nas proximidades da rodovia Manoel Urbano, no município de Iranduba (a 27 quilômetros da capital).

Conforme o delegado Raul Augusto Neto, titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a prisão do infrator aconteceu no ramal Santa Maria, no Km 31, da rodovia estadual AM-010. A autoridade policial contou que na ocasião do delito, a vítima estava trabalhando em uma lanchonete, quando o homem chegou ao local e pediu para que a adolescente o levasse até uma plantação, onde seria feita uma aplicação de veneno.

“Chegando ao lugar, o homem imobilizou a vítima e arrancou as roupas dela. Diante da resistência da adolescente, o autor desferiu diversos golpes com um pedaço de madeira. Ela ainda conseguiu se soltar e fugir do agressor. Posteriormente, contou com a ajuda de um morador daquela região e foi socorrida”, contou Raul Neto.

Ainda de acordo com a autoridade policial, após as investigações acerca do caso, foi solicitado um mandado de prisão preventiva em nome dele, e a ordem judicial foi expedida no dia 24 de junho deste ano, pela juíza Aline Kelly Ribeiro Marcovicz Lins, da 1ª Vara de Iranduba. “Recebemos uma denúncia anônima informando a localização do infrator e conseguimos efetuar sua prisão”, contou.

Paulo foi encaminhado à unidade policial e responderá pelo crime de estupro. Ele permanecerá custodiado na carceragem da delegacia, à disposição da Justiça.